Клопп: «Ничего не знаем о «Манечстер Сити», потому что их база далеко в лесу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Мы ничего о них не знаем, потому их база расположена где-то далеко в лесу. У нас мало сведений. Мы не знаем, примут ли участие в матче Силва и Бони, и все это делает игру еще более интересной. Мы готовимся к матчу, не думая о составе соперника», – говорит Клопп.

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу 21 ноября. Начало – в 20.30.