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    Клопп: «Ничего не знаем о «Манечстер Сити», потому что их база далеко в лесу»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Мы ничего о них не знаем, потому их база расположена где-то далеко в лесу. У нас мало сведений. Мы не знаем, примут ли участие в матче Силва и Бони, и все это делает игру еще более интересной. Мы готовимся к матчу, не думая о составе соперника», – говорит Клопп.

    Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу 21 ноября. Начало – в 20.30.

    Источник: Daily Mail

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    21.11.2015 01:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 21 ноября 2015, 11:24

      давайте парни, выполните установку Юргена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 21 ноября 2015, 11:15

      Ставлю на МС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 21 ноября 2015, 10:47

      Надеемся на победу! Матч будет шикарный!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 21 ноября 2015, 01:53

      "Ливерпулю" победы!

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Дима1960 24 ноября 2015, 13:47

      и она не за горами.

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