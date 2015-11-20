Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Гамбург» - «Боруссия» Д. Онлайн-трансляция

    Сегодня вечером стартует 13-й тур Бундеслиги, в котором будут встречаться «Гамбург» и «Боруссия». Коллектив из Дортмунда выглядит фаворитом в этой встрече, но не менее нужны очки и «Гамбургу», который располагается на 11 месте в турнирной таблице.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Гамбург» - «Боруссия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11