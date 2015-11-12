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    Васкес обойдется «Милану» в 30 миллионов

    Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини готов продать полузащитника своей команды Франко Васкеса в «Милан» при определенных условиях, которые пока не устраивают клуб Сильвио Берлускони.

    «Милан» уже обращался ко мне по поводу покупки Васкеса, но предложение в 25 миллионов евро мы посчитали неприемлемым. Если они готовы выложить 30 миллионов, ты мы сможем оформим сделку в июне.

    Мы готовы пойти на это и в январе, но только в том случае, если они предложат 30 миллионов плюс НДС 22%», – отметил Дзампарини.

    Стоит отметить, что в 12 матчах Серии А в нынешнем сезоне Васкес забил один гол, а также четыре раза ассистировал своим партнерам. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 9,5 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    12.11.2015 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:40

      одних неудачников покупает милан,совсем крыша едит у владельцев клуба и тренера... посмотрите на интер,если не в этом то в следующем году они выиграют серию А и

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