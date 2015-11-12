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    Абрамович хочет строить команду вокруг Роналду

    В «Челси» готовы вернуться к обсуждению варианта приобретения форварда «Реала» Криштиану Роналду. Инициатором такой идеи выступает владелец клуба Роман Абрамович. По его мнению, именно вокруг португальца можно выстроить конкурентную команду, способную добиваться успеха. Известно, что еще одним претендентом на Роналду является «ПСЖ».

    В текущем сезоне 30-летний футболист сборной Португалии сыграл 15 матчей в составе «Реала», в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: AS

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    12.11.2015 07:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 ноября 2015, 17:02

      в МЮ было бы интересно посмотреть, затащит или нет, действительно ли он настолько крут индивидуально или просто дело в проходной Ла Лиге. если в ПСЖ срулит, значит он космически крут в проходных лигах, не более. по-крайней мере в сборной он ни о чём! так что в МЮ, или все его ЗМ также ни о чём!

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 12 ноября 2015, 14:22

      при всём уважении к С7, год будут строить, год наигрывать состав, а на третий КриРо уже 33! и ищите нового лидера...
      да пенсы втухли и теперь такие бредовые новости будут постоянно!

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 12 ноября 2015, 13:05

      Такое ощущение, что у бомбардира редакторам по 14 лет.. Ну как такой бред в Главные новости!?

      1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 12 ноября 2015, 12:29

      бред

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 12 ноября 2015, 12:15

      Читаю комментарии. Долбоящеры пишут про его возраст. Он в 30 лет на голову выше всех молодых. Кто лучше него сейчас??? Азар? Гетце? Погба? Ройс? Неймар?(щас барсодрочеры заплюют) Все они намного слабее Роналду. И еще года 3 как минимум ЗМ будет делиться между ним и Месси. Никто и близко не подбирается к их уровню

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      Рейтинг: +72

      HardPony > ManUtd-Volgograd 12 ноября 2015, 12:41

      как бомбануло-то. хорошо. Строить команду вокруг 30 летнего игрока как минимум рискованно.

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > HardPony 12 ноября 2015, 21:33

      Ты первые 2 строчки прочитал моего текста?

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      Рейтинг: +148

      P10NER 12 ноября 2015, 11:30

      Хочу красивый конец для него. В МЮ и здорово!

      1
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:19

      дядя Рома тебе остается только мечтать и во сне строить игру вокруг роналдо

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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:04

      ПСЖ это единственный клуб куда может сейчас уйти Роналдо. В АПЛ он может вернуться сейчас только в МЮ,но они сейчас никакие,поэтому туда он тоже не ногой.Так что либо Реал либо ПСЖ. в 36 в МЛС до 40 годков побегает и на покой уйдет.вот и вся интрига

      1
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      Рейтинг: +34

      Смит80 12 ноября 2015, 10:42

      Зачем??? Посвежее нет никого? Дорога Рональду в МЛС или к Арабам. Там таких любят. А , еще Зенит, но Кри-Кри не поедет в Питер!

      -3
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 12 ноября 2015, 10:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да он в жизне не пойдет в этот говноклуб! Вокруг Днозара строй команду!

      -5
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      Рейтинг: +9

      SaxaFcChelsea > ManUtd-Volgograd 12 ноября 2015, 10:39

      Лучше под ним строить, чем покупать старперца

      -1
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