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    Смоллинг: «Приятно быть частью сильной линии обороны»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг отметил сплоченность, которая видна в оборонительной линии его команды.

    «В прошлом сезоне мы достаточно мало пропускали в свои ворота. В этом году за последний месяц мы часто играли на ноль, так что я очень рад этому факту. Мы здорово защищались даже в тех матчах, где оптимальному сочетанию в линии обороны мешали травмы.

    У нас каждый знает свою задачу. Мне очень приятно быть частью такой сильной линии обороны. Защитникам очень помогает, что все, даже нападающие, отрабатывают в защите и участвуют в прессинге», - заявил Смоллинг.

    После 12 матчей в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.11.2015 10:38
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