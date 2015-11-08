Ибрагимович: «ПСЖ» полностью контролирует ситуацию в Лиге 1»

После победы в матче 13-го тура над "Тулузой" (5:0) нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович отметил, что парижская команда полностью контролирует ситуцию в Лиге 1.

"Мы находимся на правильном пути. Хорошо сыграли с "Тулузой". Также мы провели хороший матч против "Реала" в Лиге чемпионов во вторник, но, к сожалению, проиграли. Победить после этого было крайне важно. И в субботу мы действительно сыграли хорошо, а поэтому выиграли.

Мы контролируем ситуацию в чемпионате Франции, но он еще не закончен. Чем больше мы побеждаем в Лиге 1, тем выше наши шансы на победу в других турнирах", - заявил швед.