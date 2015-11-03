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    Фабрегас: «У меня отличные отношения с главным тренером»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас опроверг слухи о том, что он возглавил восстание против главного тренера Жозе Моуринью.

    «Я хочу прояснить тот факт, что у меня отличные отношения с главным тренером – что бы там ни писали разные сайты. Есть определенные личности, которые стараются дестабилизировать наш клуб, но я верю, что вскоре мы вернемся к норме, и все будет как прежде», - сказал Фабрегас.

    Напоминаем, что лондонский "Челси" занимает 15 строчку турнирной таблицы АПЛ.

    Источник: Twitter

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    03.11.2015 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 3 ноября 2015, 17:48

      А какой Х. тут писал, что Фабрегас возглавил восстание против Моуриньо?

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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 3 ноября 2015, 17:37

      Вот это похоже на правду!

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