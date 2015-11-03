Фабрегас: «У меня отличные отношения с главным тренером»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас опроверг слухи о том, что он возглавил восстание против главного тренера Жозе Моуринью.

«Я хочу прояснить тот факт, что у меня отличные отношения с главным тренером – что бы там ни писали разные сайты. Есть определенные личности, которые стараются дестабилизировать наш клуб, но я верю, что вскоре мы вернемся к норме, и все будет как прежде», - сказал Фабрегас.

Напоминаем, что лондонский "Челси" занимает 15 строчку турнирной таблицы АПЛ.