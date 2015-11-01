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    Жиру: «Очень важно было обыграть «Суонси» перед матчем с «Баварией»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру прокомментировал победу "канониров" в выездном матче 11-го тура АПЛ с «Суонси» (3:0).

    "Безусловно, это была хорошая победа. Она нам очень нужна была перед большим матчем в среду. Мы начали медленно, но все равно имели моменты. Во втором тайме мы не только забили три гола, но и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

    Нам всегда было непросто играть с "Суонси", теперь же мы надеемся повторить свой успех в матче с "Баварией", - надеется Жиру.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    01.11.2015 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 ноября 2015, 12:35

      Ну если мы еще в Мюнхене сделаем игру, то ЧЕСТЬ И СЛАВА будет Арсеналу

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 1 ноября 2015, 12:30

      Желаю удачи в матче с Баварии

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