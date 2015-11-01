Моуринью продолжает верить, что не будет уволен с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью продолжает утверждать, что продолжению его карьеры в лондонском клубе ничто не угрожает.

«Не думаю, что это был мой последний матч в "Челси". Дадут ли мне время на исправление ситуации? Думаю, что да», — сказал Моуринью.

Напомним, после 11 проведенных встреч "аристократы" занимают 15-е место в турнирной таблице, потерпев уже шесть поражений.