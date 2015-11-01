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    Моуринью продолжает верить, что не будет уволен с поста главного тренера «Челси»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью продолжает утверждать, что продолжению его карьеры в лондонском клубе ничто не угрожает.

    «Не думаю, что это был мой последний матч в "Челси". Дадут ли мне время на исправление ситуации? Думаю, что да», — сказал Моуринью.

    Напомним, после 11 проведенных встреч "аристократы" занимают 15-е место в турнирной таблице, потерпев уже шесть поражений.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.11.2015 10:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 ноября 2015, 11:08

      слишком самоуверенный и безответственный Моур, вот где проблема. в футболе полно сильных тренеров, а Жозе до сих пор думает, что он незаменим

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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 1 ноября 2015, 11:22

      Жозе,убери косту и защиту омолоди.И будет тебе счастье.Как можно 2х метрового зума на фланг защиты ставить?

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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > Romio-xxx 1 ноября 2015, 11:54

      А кого вместо Косты? А кого вместо Зума, Иванович уже не молод?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Juventini_24 1 ноября 2015, 13:38

      Да играть то есть кому,Баба вроде купили,поставь его на левом,Аспиликуэта на правый фланг,и все,дело в тренера,в прошлом году то как играли

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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > Asbjorn 1 ноября 2015, 14:35

      В прошлом году тренер тот же был и игроки, не могли же они так сдать за каникулы. Возможно в прошлом году и конкурентов не было, у всех проблемы свои были.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Juventini_24 1 ноября 2015, 18:03

      Все равно думаю все из за Моура,конфликт с Евой,постоянные оправдания,считаю им нужно было Клоппа брать

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