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    Моуринью: «Было добавлено две минуты, а мы пропустили на 2:35»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал мяч, пропущенный его командой в концовке первого тайма матча 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

    «Есть вещи, которые нам неподвластны. Игроки старались. Вы сами видели их настрой и желание - и не только судя по первым минутам игры, когда мы забили гол. Шансы были равными, несмотря на то, что мы вели в счете. К основному времени первого тайма было добавлено две минуты, а мы пропустили, когда прошло 2 минуты 35 секунд. То, что случилось во втором тайме, было следствием решений, принятых в ключевые моменты игры», - говорит Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    31.10.2015 21:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 ноября 2015, 11:17

      Тоттэнхэм обороты набирает, Ливерпуль явно лучше Челси финиширует..Арсенал, МС, МЮ в тройке будут. также Лестер хороши, надеюсь не сбавят обороты. так что Челси о как тяжело выкарабкаться

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 ноября 2015, 11:14

      как только Ливерпуль забил гол, я паблике вк отписался что это будет ключевой отмазкой Моура при поражении или ничьи)) слишком предсказуем стал, во всём, вот его и имеют все кому не лень, надеюсь дьяволы не разочаруют и окончательно разобьют челси. ясно одно, челси будет бороться за ле, максимум за 4 место

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 1 ноября 2015, 19:08

      А в матче Арсенал-Ливер несколько сезонов назад никто не ныл, что Андре Марринер добавил 10 минут, а гол забили на 12-ой добавленной

      0
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      Рейтинг: +93

      Deuced 1 ноября 2015, 16:49

      ахаха так и знал что про это заноет и отдельное спасибо что не округлил до десятых секунды)

      0
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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 31 октября 2015, 22:38

      Лучше бы молчал

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 октября 2015, 22:31

      Стыдно уже должно быть за оправдания

      1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 31 октября 2015, 22:27

      Это тебе не ла лига

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 31 октября 2015, 22:09

      И солнце в глаза слепило и "Ливерпуль" не трепетал перед Особенным

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 31 октября 2015, 21:55

      жалкая отмаза

      4
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