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    Руководство «Баварии» оказывает давление на Гвардиолу

    Руководство мюнхенской "Баварии" призвало наставника команды Хосепа Гвардиолу как можно скорее определиться со своей позицией по вопросу продления контракта.

    Более того, "Бавария" настаивает на начале официальных переговоров уже в начале ноября, чтобы к концу года подписать новое соглашение. А вот тренер не спешит, и считает, что нужно вести разговор о новом соглашении ближе к концу сезона. Как известно, Гвардиолу хочет видеть в своих рядах английский "Манчестер Сити".

    Источник: Bild

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    29.10.2015 11:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      nitto 29 октября 2015, 11:53

      Обычно всё должно быть по другому, но это не тот случай. Вспомните, когда Бавария пыталась удержать тренера, вот-вот.

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      Рейтинг: +137

      coocoo 29 октября 2015, 11:40

      интересно в какой футбол будет играть бавария без него

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