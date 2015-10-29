Руководство «Баварии» оказывает давление на Гвардиолу

Руководство мюнхенской "Баварии" призвало наставника команды Хосепа Гвардиолу как можно скорее определиться со своей позицией по вопросу продления контракта.



Более того, "Бавария" настаивает на начале официальных переговоров уже в начале ноября, чтобы к концу года подписать новое соглашение. А вот тренер не спешит, и считает, что нужно вести разговор о новом соглашении ближе к концу сезона. Как известно, Гвардиолу хочет видеть в своих рядах английский "Манчестер Сити".