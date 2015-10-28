Байерсдорфер: «Очень довольны работой Лаббадии»

Исполнительный директор «Гамбурга» Дитмар Байерсдорфер крайне доволен тем, как справляется со своими обязанностями главный тренер Бруно Лаббадиа.

«Я уже упоминал, как мы невероятно довольны работой Лаббадии. Конечно, мы хотим продлить с ним контракт. Пару недель назад этот вопрос мы с ним обсуждали и решили, что ему предстоит сделать еще большой объем работы», - рассказал Байерсдорфер.

Соглашение с Лаббадией истекает в конце нынешнего сезона. На данный момент ганзейский клуб занимает 10-е место в таблице.