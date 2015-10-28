Байерсдорфер: «Очень довольны работой Лаббадии»

Я,как человек,сердце которого уже 12 лет принадлежит HSV,не могу понять чем ты рассуждаешь( У клуба сейчас не игра а валидолное пинание мяча по полю,иногда складывается впечатление что удот (так ласково я называю Лаббадию)просто на тренировках кидает им мяч и они бегают за ним толпой,бьют с пыра на вынос вперед,в попытках затолкать его хоть куда-нибудь.А как еще можно назвать то, чем вы занимались в целом прошлом сезоне и начале этого, особенно в матчах с Баварией.Чем же ты тогда можешь быть доволен?разве только тем что не позоритесь как в прошлом сезоне,когда весь город молился чтобы они остались в БЛ. Про селекцию я вообще боюсь говорить.Вы распустили столько талантливых молодых футболистов из своей академии, что это просто уму непостижимо(самые яркие примеры Роуэн Хеннингс, Максимильян Байстер,Толгай Арслан),а в замен накупили второсортных недофутболистов-Бехрами(еб*нут
ый косталом не имеющий представлений о пассе своему), Джуру(бл*ть,его еще и капитаном сделали,омг,хотя это чмо пройдет даже 90 летняя бабка,и он ее не сможет догнать при всем желании ибо ленивое чмо),Олич(при всем уважении к его заслугам,он задыхается как асматик после 2х минут на поле,и одного рывка на 20 метров) и т.д. Вы постоянно заявляете что у вас нет денег на хорошие трансферы,а потом пытаетесь провести сделку по смене названия стадиона на стоимостью 25 млн.(и это не тот расклад когда клубу платят за смену названия,а клуб платит чтобы стадион носил имя спонсора,идиотизм.кто для кого спонсор в таком случаее!?).P.s.Очень надеюсь что увижу как вся ваша верхушка покинет клуб(и удот естественно), и Гамбург может и не будет претендовать на медали и титулы,но будет показывать красивый футбол,и будет считаться крепким середняком,а не аутсайдером.
Исполнительный директор «Гамбурга» Дитмар Байерсдорфер крайне доволен тем, как справляется со своими обязанностями главный тренер Бруно Лаббадиа.
«Я уже упоминал, как мы невероятно довольны работой Лаббадии. Конечно, мы хотим продлить с ним контракт. Пару недель назад этот вопрос мы с ним обсуждали и решили, что ему предстоит сделать еще большой объем работы», - рассказал Байерсдорфер.
Соглашение с Лаббадией истекает в конце нынешнего сезона. На данный момент ганзейский клуб занимает 10-е место в таблице.