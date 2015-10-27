Моуринью может пропустить встречу с «Ливерпулем»

Наставнику «Челси» Жозе Моуринью могут запретить находиться на стадионе во время матча против «Ливерпуля» в игре ближайшего тура Премьер-лиги.

Футбольная ассоциация Англии снова вынесла обвинения португальскому тренеру в неподобающем поведении за использование ненормативной лексики по отношению к арбитрам в перерыве проигранного матча с «Вест Хэмом».

Моуринью может понести наказание в виде штрафа, а также лишения права находиться на тренерской скамейке во время игры или даже на стадионе.

В текущем сезоне португальца уже штрафовали и условно дисквалифицировали на один матч за не совсем приличные комментарии по работе судей. Отметим, что наставник «синих» подал апелляцию по поводу этого решения.