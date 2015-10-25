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    Владелец «Вест Хэма» подколол Моуринью

    Владелец «Вест Хэма» Дэвид Голд подшутил над главным тренером «Челси» Жозе Моуринью.

    Голд разместил на своей странице в Twitter фотографию, на которой португалец запечатлен с мальчиками, подающими мячи, и сопроводил это фото шутливой подписью якобы со словами Моуринью.

    «Ну что, кто из вас хотел бы сыграть за «Челси» на следующей неделе?», - написал Голд.

    Напомним, что «Вест Хэм» обыграл «Челси» со счетом 2:1, а Моуринью был удален за попытку проникнуть в комнату для судей в перерыве.

    Источник: Twitter

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    25.10.2015 00:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 25 октября 2015, 05:18

      Моур клоун, по нем цирк плачет!)))

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