Владелец «Вест Хэма» подколол Моуринью

Владелец «Вест Хэма» Дэвид Голд подшутил над главным тренером «Челси» Жозе Моуринью.

Голд разместил на своей странице в Twitter фотографию, на которой португалец запечатлен с мальчиками, подающими мячи, и сопроводил это фото шутливой подписью якобы со словами Моуринью.

«Ну что, кто из вас хотел бы сыграть за «Челси» на следующей неделе?», - написал Голд.

Напомним, что «Вест Хэм» обыграл «Челси» со счетом 2:1, а Моуринью был удален за попытку проникнуть в комнату для судей в перерыве.