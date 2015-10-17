АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» и другие результаты

В матче девятого тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно обыграл «Борнмут». Очередные три очка «горожанам» принесли хет-трик Стерлинга и дубль Бони, на которые гости смогли ответить только точным ударом Мюррея.

В других матчах тура «Челси» на своем поле разобрался с «Астон Виллой», «МЮ» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Эвертона», «Саутгемптон» сыграл вничью с «Лестером», «Вест Бромвич» обыграл «Сандерленд», а «Кристал Пэлас» уступил «Вест Хэму».

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Челси – Астон Вилла – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коста, 34; 2:0 – Хаттон (в свои ворота), 54.

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Дженкинсон, 22; 1:1 – Кабайе (с пенальти), 25; 1:2 – Ланзини, 88; 1:3 – Пайет, 90.

Удаления: Гейл, 44.

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Шнейдерлин, 18; 0:2 – Эррера, 22; 0:3 – Руни, 62.

Манчестер Сити – Борнмут – 5:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 7; 2:0 – Бони, 11; 2:1 – Мюррей, 22; 3:1 – Стерлинг, 29; 4:1 – Стерлинг, 45; 5:1 – Бони.

Саутгемптон – Лестер – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Фонте, 21; 2:0 – ван Дийк, 38; 2:1 – Варди, 67; 2:2 – Варди,90.

Вест – Бромвич – Сандерленд – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бераино, 54.

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