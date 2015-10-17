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    Ван Гаал: «Не знаю, почему Руни не забивает»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал надеется, что форвард его команды Уэйн Руни прервет свою восьмилетнюю безголевую серию на "Гудисон Парк" и отличится в предстоящем матче девятого тура АПЛ против "Эвертона".

    «Да, я обеспокоен. Возможно, в игре против "Эвертона" что-то изменится, хотя я слышал, что Руни против них играет не слишком хорошо. Я не знаю, почему в последнее время он не забивает, но моя задача как тренера — анализировать игру соперника и советовать своим футболистам, как мы можем расшатать оборону "Эвертона", тогда, возможно, он забьет", - сказал ван Гаал.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.10.2015 08:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11561

      alex1951 17 октября 2015, 12:38

      У Руни -перекур!
      Получит из рук Бобби Чарльтона приз за 50 плюх,можно и побалдеть!

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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 17 октября 2015, 09:14

      Потому что он там вырос как и человек как и футболист.
      Поэтому ему стыдно.
      Но зато отдает голевые передачи.!!

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