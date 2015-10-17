Ван Гаал: «Не знаю, почему Руни не забивает»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал надеется, что форвард его команды Уэйн Руни прервет свою восьмилетнюю безголевую серию на "Гудисон Парк" и отличится в предстоящем матче девятого тура АПЛ против "Эвертона".

«Да, я обеспокоен. Возможно, в игре против "Эвертона" что-то изменится, хотя я слышал, что Руни против них играет не слишком хорошо. Я не знаю, почему в последнее время он не забивает, но моя задача как тренера — анализировать игру соперника и советовать своим футболистам, как мы можем расшатать оборону "Эвертона", тогда, возможно, он забьет", - сказал ван Гаал.