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    Клопп: «Я хочу видеть больше веселья в глазах своих игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, чего он ждет от своих подопечных в матче против «Тоттенхэма».

    «Мы должны начать все заново, сделать рестарт. Меня не интересует, что было несколько недель назад. Мы должны быть активными и готовыми к работе. Нам нужно получать удовольствие от игры. Нам будет противостоять хорошая команда, которая уже какое-то время играет в постоянном составе», - говорит Клопп.

    По словам немца, у него уже есть план на матч со «шпорами».

    «Если на тренировках ничего не случится, то я знаю, как мы будем играть. На занятиях мы постараемся улучшить взаимопонимание. Это же просто футбол, и все эти парни хорошо в него играют, иначе их здесь не было бы».

    Наставник хочет добиться от игроков правильного настроя.

    «Я хочу видеть больше смелости, больше веселья в их глазах. Хочу, чтобы им нравилось то, что они делают. Надеюсь, мы можем быть организованными и действовать не только в атаке».

    Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в субботу 17 октября.

    Источник: Liverpool Echo

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    15.10.2015 19:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      belazist 15 октября 2015, 23:08

      Удачи отличному тренеру.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 октября 2015, 21:55

      Удачи Юргену в Ливерпуле,тренер он великолепный,эксцентричный и очень мне симпатизирует!

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 15 октября 2015, 21:15

      Хорошийй тренер. Хочу чтоб везло ему.

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