Клопп: «Я хочу видеть больше веселья в глазах своих игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, чего он ждет от своих подопечных в матче против «Тоттенхэма».

«Мы должны начать все заново, сделать рестарт. Меня не интересует, что было несколько недель назад. Мы должны быть активными и готовыми к работе. Нам нужно получать удовольствие от игры. Нам будет противостоять хорошая команда, которая уже какое-то время играет в постоянном составе», - говорит Клопп.

По словам немца, у него уже есть план на матч со «шпорами».

«Если на тренировках ничего не случится, то я знаю, как мы будем играть. На занятиях мы постараемся улучшить взаимопонимание. Это же просто футбол, и все эти парни хорошо в него играют, иначе их здесь не было бы».

Наставник хочет добиться от игроков правильного настроя.

«Я хочу видеть больше смелости, больше веселья в их глазах. Хочу, чтобы им нравилось то, что они делают. Надеюсь, мы можем быть организованными и действовать не только в атаке».

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в субботу 17 октября.