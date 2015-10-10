Сергей Ребров: «Хачериди подвел всю Украину»

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что защитник его команды Евгений Хачериди подвел всю страну во вчерашнем матче Македония - Украина. Футболист получил необязательную желтую карточку и теперь пропустит важный матч украинцев против Испании, который состоится 12 октября.

"Важно, чтобы Хачериди сам с собой поговорил. Я не вижу смысла снова об этом с ним беседовать. Тем более речь идет о таком уровне, где он подводит не просто команду, а всю страну и всех украинских болельщиков.

Надеюсь, Женя взрослеет и с годами понимает ответственность, которая на него возлагается. Возлагается всей страной! Наверное, он сейчас сам переживает, но, повторюсь, важно, чтобы он сам все понял. Мы можем ему доносить очевидные вещи снова и снова, но не всегда это воспринимается", - приводит слова Реброва dynamo.kiev.ua.