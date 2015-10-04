Бенитес: «Дерби выиграет тот, у кого крепче характер»

Главный тренер «Реала« Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча седьмого тура Примеры против «Атлетико» и рассказал о состоянии травмированных футболистов.

"Я говорил с Бэйлом и Рамосом, они хотят играть, но решение мы примем завтра после медицинского обследования.

Мы подходим к этой игре с мыслями о победе. "Атлетико" – отличная команда с хорошо организованной обороной, их будет вдохновлять тот факт, что это дерби.

Эта игра будет полна страсти, а выиграет тот, у кого крепче характер", – сказал Бенитес.