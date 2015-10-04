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    Бенитес: «Дерби выиграет тот, у кого крепче характер»

    Главный тренер «Реала« Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча седьмого тура Примеры против «Атлетико» и рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    "Я говорил с Бэйлом и Рамосом, они хотят играть, но решение мы примем завтра после медицинского обследования.

    Мы подходим к этой игре с мыслями о победе. "Атлетико" – отличная команда с хорошо организованной обороной, их будет вдохновлять тот факт, что это дерби.

    Эта игра будет полна страсти, а выиграет тот, у кого крепче характер", – сказал Бенитес.

    Источник: AS

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    04.10.2015 09:35
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    Комментарии (2)
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    MrVanes-Zenit
    1443951910
    Вообще про мерсисайдское подумал
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    ologreds
    1694997052
    numo444337
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