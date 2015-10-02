Скоулз: «Сомневаюсь, что кто-то из футболистов АПЛ мог бы играть в «Барселоне»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз скептически относится к уровню игроков, выступающих в лучших клубах АПЛ.

«Если оценивать качество игроков, которые приезжают в Англию, то я не думаю, что у нас лучшие футболисты Европы или мира. Лучшие – в «Реале» и «Баварии». Уровнем пониже – в «ПСЖ» и «Ювентусе». А еще ниже – игроки АПЛ», - говорит Скоулз.

Англичанин все же смог назвать одного футболиста АПЛ, который, возможно, мог бы играть в топ-клубах континентальной Европы.

«Я не думаю, что это какой-то сюрприз. Когда вы думаете о качестве игроков наших топ-клубов, вы считаете, что кто-то из них мог бы пробиться в «Барселону»? Очень в этом сомневаюсь. Они не попали бы ни в «Реал», ни в «Баварию». Возможно, исключением является лишь Агуэро».