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    Скоулз: «Сомневаюсь, что кто-то из футболистов АПЛ мог бы играть в «Барселоне»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз скептически относится к уровню игроков, выступающих в лучших клубах АПЛ.

    «Если оценивать качество игроков, которые приезжают в Англию, то я не думаю, что у нас лучшие футболисты Европы или мира. Лучшие – в «Реале» и «Баварии». Уровнем пониже – в «ПСЖ» и «Ювентусе». А еще ниже – игроки АПЛ», - говорит Скоулз.

    Англичанин все же смог назвать одного футболиста АПЛ, который, возможно, мог бы играть в топ-клубах континентальной Европы.

    «Я не думаю, что это какой-то сюрприз. Когда вы думаете о качестве игроков наших топ-клубов, вы считаете, что кто-то из них мог бы пробиться в «Барселону»? Очень в этом сомневаюсь. Они не попали бы ни в «Реал», ни в «Баварию». Возможно, исключением является лишь Агуэро».

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.10.2015 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 3 октября 2015, 10:34

      Фабрегас и Санчес не попадали в основу и теперь в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 3 октября 2015, 00:00

      Скоулз был хорош на поле, но вот как сказанет что-нибудь, аж смеяться хочется

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 октября 2015, 22:00

      Азар,Санчес,Руни,Фабрегас,Силь
      ва...ну знаете!

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