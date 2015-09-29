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    «Лилль» - «Нант». Смотреть онлайн

    «Лилль», который все привыкли наблюдать в еврокубках, в этом году остался без регулярных выездов за границу. Однако, полная концентрация на домашнем первенстве совсем не гарантирует результат. «Доги» тяжело стартовали и идут на 15 строчке с семью очками в активе. Чтобы начать выправлять свое турнирное положение «Лиллю» надо дома обыгрывать соседа по турнирной таблице «Нант», который едва ли просто так уступит три очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео", и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 15:47
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