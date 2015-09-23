Лига 1. «Лион» обыграл «Бастию» и другие результаты

В матче седьмого тура Лиги 1 «Лион» оказался сильнее «Бастии» благодаря голам Кьятенгвы и Толиссо

В других матчах тура «Ницца» разгромила «Бордо», «Лорьян» переиграл «Кан», «Газелек» не удержал победу над «Ренном», а «Труа» дома уступил «Сент-Этьену».

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур

Лорьян – Кан – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Муканджо, 13; 2:0 – Варис, 36.

Газелек – Ренн – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лабри, 45; 1:1 – Сио, 90.

Ницца – Бордо – 6:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Плашил, 6; 1:1 – Жермен, 33; 2:1 – Ле Биан, 42; 3:1 – Паллуа (в свои ворота), 52; 4:1 – Бен Арфа, 69; 5:1 – Бен Арфа, 75; 6:1 – Менди, 85.

Труа – Сент-Этьен – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Айяссе (в свои ворота), 13.

Лион – Бастия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кьятенгва, 18; 2:0 – Толиссо, 88.