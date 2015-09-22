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    Болельщики «Арсенала» бойкотируют сеть «Коста Кофе»

    Часть болельщиков «Арсенала» приняла решение бойкотировать популярную сеть кофеен «Коста Кофе» после того, как нападающий «Челси» Диего Коста спровоцировал удаление защитника «канониров» Габриэля Паулисты в очной встрече между клубами, сам отделавшись желтой карточкой. Действие бойкота должно продолжиться до того момента, пока Паулиста не отбудет свою дисквалификацию.

    Отметим, что футбольная федерация Англии открыла дисциплинарное дело против Косты. Если его вина будет доказана, испанец будет дисквалифицирован на три матча.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2015 17:08
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