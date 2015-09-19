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    Моуринью: «Двери в нашу раздевалку открыты для Чеха, но только после игры»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча с "Арсеналом" поделился ожиданиями от встречи с бывшим голкипером клуба Петром Чехом, который защищает ворота "канониров".

    «Пока игра не закончится, он будет нашим соперником, которому мы хотим забить. А вот после игры встреча с ним в подтрибунных помещениях – это совсем не то же самое, что с игроками, с которыми у тебя нет особой связи.

    До конца игры он для нас вратарь «Арсенала». А вот после матча, если он захочет зайти к нам в раздевалку, то двери всегда открыты», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    19.09.2015 08:39
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