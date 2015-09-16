Скоулз: «МЮ» несбалансирован»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Луи ван Гаал недостаточно хорошо поработал на трансферном рынке и оставил команду без достаточного количества нападающих, сообщает sport.bt.com.

«Чего "МЮ" сейчас не хватает, так это голов. Им не хватает действительно классных центрфорвардов. В прошлом году Ван Гаал говорил о том, что команда не сбалансирована. В этом сезоне она ещe менее сбалансирована без топ-нападающих», - сказал Скоулз.

«Команду покинули трое или четверо игроков нападения. Останься Ван Перси или Эрнандес, и они были бы сильнее».

«Эти футболисты умеют забивать. Марсьяль был бы настоящей угрозой, выходя на замену».