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    Скоулз: «МЮ» несбалансирован»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Луи ван Гаал недостаточно хорошо поработал на трансферном рынке и оставил команду без достаточного количества нападающих, сообщает sport.bt.com.

    «Чего "МЮ" сейчас не хватает, так это голов. Им не хватает действительно классных центрфорвардов. В прошлом году Ван Гаал говорил о том, что команда не сбалансирована. В этом сезоне она ещe менее сбалансирована без топ-нападающих», - сказал Скоулз.

    «Команду покинули трое или четверо игроков нападения. Останься Ван Перси или Эрнандес, и они были бы сильнее».

    «Эти футболисты умеют забивать. Марсьяль был бы настоящей угрозой, выходя на замену».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 17:35
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