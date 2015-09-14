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    Черчесов: «Игра «Спартака» разделилась на части»

    Бывший наставник «Спартака« Станислав Черчесов оценил игру москвичей в матче 8-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова« (1:0) на три отрезка.

    «Я бы сказал, что игра разделилась на три части. Первые 20 минут была примерно равная игра и «Ростов» держал «Спартак» в напряжении. После пропущенного гола «Ростов» сник, и «Спартак» имел пару моментов. Было три части: первая часть — первые 20 минут до гола; вторая часть — после гола и до окончания первого тайма, когда «Спартак» реально владел игрой и доминировал; третья часть — второй тайм, который «Спартак» в итоге заканчивал с семью защитниками.

    Говорите, в концовке матча «Спартак» играл в семь защитников, так как некого было выпустить вперeд? Тот же Зотов весь сезон провeл в «Арсенале», он был у меня в «Жемчужине», я знаю его способности, это игрок Премьер-лиги. Я ни в какой огород ничего не кидаю, но почему-то швейцарский турок (или турецкий швейцарец) доверял Брызгалову, Кротову, Давыдову, Мелкадзе, а наш, спартаковец… Сейчас Кротов мог бы помочь в нападении? Озбилиз, игрок сборной Армении, разве не может выйти и сыграть в атаке на своeм месте? В любом случае мне сложно что-то сказать, не находясь в команде.

    Что касается Реброва, то это вратарь хорошего уровня. С ЦСКА провел великолепную игру, в Краснодаре сделал несколько хороших сейвов, в матче с «Рубином« выручал», – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 08:18
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