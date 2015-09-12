Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» – на «Бомбардире»

Главный тренер "МЮ" Луи ван Гаал на встрече с болельщиками извинился за поражение от "Суонси" в предыдущем туре и пообещал обыграть "Ливерпуль". Наверняка, такое смелое заявление задело за живое мерсадийцев, которые хоть и провалили матч с "Вест Хэмом", но имеют в своем активе выездную ничью с "Арсеналом". Центральный матч тура вызывает интерес еще и из-за возможного возвращения в ворота хозяев голкипера Давида Де Хеа, подписавшего вчера с клубом четырехлетний контракт.

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!