Моуринью: «Я никуда не уйду, а клуб меня не уволит»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не покинет команду ни при каких обстоятельствах, а клуб не собирается увольнять его с должности. Наставник синих уверен, что "Челси" преодолеет временные трудности.

«Не хочу уходить из «Челси» ни при каких обстоятельствах. И клуб тоже не хочет, чтобы я уходил. Я никуда не уйду, а клуб меня не уволит. Если кто-то думает иначе, то он просто не знает ситуацию. У нас есть проблема. Наши результаты не соответствуют ожиданиям, и это проблема. Меня не радуют результаты команды, однако я работаю усерднее, чем когда-либо прежде. Вместе мы преодолеем сложности», - уверен Моуринью.