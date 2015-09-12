Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Я никуда не уйду, а клуб меня не уволит»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не покинет команду ни при каких обстоятельствах, а клуб не собирается увольнять его с должности. Наставник синих уверен, что "Челси" преодолеет временные трудности.

    «Не хочу уходить из «Челси» ни при каких обстоятельствах. И клуб тоже не хочет, чтобы я уходил. Я никуда не уйду, а клуб меня не уволит. Если кто-то думает иначе, то он просто не знает ситуацию. У нас есть проблема. Наши результаты не соответствуют ожиданиям, и это проблема. Меня не радуют результаты команды, однако я работаю усерднее, чем когда-либо прежде. Вместе мы преодолеем сложности», - уверен Моуринью.

    Источник: Goals.by

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 06:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      cdma_tj 13 сентября 2015, 19:42

      Жозефина не удачник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 12 сентября 2015, 07:12

      Всё будет норм.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11