Ван Гаал: «Мартиаль не должен забивать»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал считает, что молодой нападающий Антони Мартиаль не должен сразу же начинать оправдывать свою стоимость большим количеством голов.
«Существует рыночная стоимость, и мы на нее повлиять не можем. Нам нужен нападающий на будущее, и Мартиаль – лучший в своем возрасте. Я представляю, что думают сейчас болельщики: «За него заплатили 50 миллионов фунтов, он должен забивать». Нет, не должен. Ему всего 19 лет, и он должен адаптироваться», - говорит ван Гаал.
По мнению ван Гаала, не каждый футболист способен приспособиться к философии «Манчестер Юнайтед».
«Давление в „Манчестер Юнайтед“ и так намного выше, чем в других клубах, поэтому мы не должны сильно на него давить. Вы, наверное, сами видели, как трудно пришлось Ди Марии и Фалькао. Мартиаль должен приспособиться к нашей культуре и философии, а это не так просто».