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    Ван Гаал: «Мартиаль не должен забивать»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал считает, что молодой нападающий Антони Мартиаль не должен сразу же начинать оправдывать свою стоимость большим количеством голов.

    «Существует рыночная стоимость, и мы на нее повлиять не можем. Нам нужен нападающий на будущее, и Мартиаль – лучший в своем возрасте. Я представляю, что думают сейчас болельщики: «За него заплатили 50 миллионов фунтов, он должен забивать». Нет, не должен. Ему всего 19 лет, и он должен адаптироваться», - говорит ван Гаал.

    По мнению ван Гаала, не каждый футболист способен приспособиться к философии «Манчестер Юнайтед».

    «Давление в „Манчестер Юнайтед“ и так намного выше, чем в других клубах, поэтому мы не должны сильно на него давить. Вы, наверное, сами видели, как трудно пришлось Ди Марии и Фалькао. Мартиаль должен приспособиться к нашей культуре и философии, а это не так просто».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 21:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 сентября 2015, 22:41

      Де Хея не должен ловить мячи Дармиан не должен отбирать мяч,Мата не должен отдавать передачи

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 11 сентября 2015, 22:10

      С Фалькао конечно умора была....

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