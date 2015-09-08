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    Евро-2016. Англия победила Швейцарию и другие результаты

    Подошли к концу матчи восьмого тура отбора на Евро-2016 в группе E.

    Сборная Англии, которая уже гарантировала себе участие в чемпионате Европы, не стала расслабляться и одержала восьмую победу в восьми матчах. На этот раз были обыграны идущие вторыми швейцарцы.

    В других матчах Словения обыграла Эстонию, а Литва победила Сан-Марино.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа E. 8-й тур.

    Англия – Швейцария 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 67; 2:0 – Руни (с пенальти), 84.

    Словения – Эстония 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Берич, 63.

    Литва – Сан-Марино 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Черных, 7; 1:1 – Витаиоли, 55; 2:1 – Спалвис, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 9 сентября 2015, 15:00

      При всей любви к Англии - пенальти не было, а Стерлинг похоже неплохо научился нырки выполнять

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