Евро-2016. Англия победила Швейцарию и другие результаты

Подошли к концу матчи восьмого тура отбора на Евро-2016 в группе E.

Сборная Англии, которая уже гарантировала себе участие в чемпионате Европы, не стала расслабляться и одержала восьмую победу в восьми матчах. На этот раз были обыграны идущие вторыми швейцарцы.

В других матчах Словения обыграла Эстонию, а Литва победила Сан-Марино.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа E. 8-й тур.

Англия – Швейцария 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 67; 2:0 – Руни (с пенальти), 84.

Словения – Эстония 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Берич, 63.

Литва – Сан-Марино 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Черных, 7; 1:1 – Витаиоли, 55; 2:1 – Спалвис, 90.