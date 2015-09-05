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    Сэведж: «МЮ» вел себя глупо в дни дедлайна»

    Известный валлийский экс-футболист Робби Сэведж прокомментировал трансферную политику «Манчестер Юнайтед», которые приобрели форварда «Монако» Антони Мартиаля за несколько часов до окончания периода дозаявок.

    «После закрытия трансферного окна я не просто обеспокоен тем, что «МЮ» вел себя глупо в дни дедлайна. Боюсь, они потеряли свою футбольную уникальность. Перед началом сезона мне казалось, что «МЮ» будет претендентом на титул, потому что в начале лета они отлично действовали на трансферном рынке. Думаю, теперь удачей для манкунианцев станет хотя бы третье место.

    Ситуация с вратарями превратилась в фарс, при этом у «МЮ» есть всего два форварда — Уэйн Руни и дорогостоящий Мартиаль», — заявил Сэведж.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      kolc39 5 сентября 2015, 14:34

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