Сэведж: «МЮ» вел себя глупо в дни дедлайна»

Известный валлийский экс-футболист Робби Сэведж прокомментировал трансферную политику «Манчестер Юнайтед», которые приобрели форварда «Монако» Антони Мартиаля за несколько часов до окончания периода дозаявок.

«После закрытия трансферного окна я не просто обеспокоен тем, что «МЮ» вел себя глупо в дни дедлайна. Боюсь, они потеряли свою футбольную уникальность. Перед началом сезона мне казалось, что «МЮ» будет претендентом на титул, потому что в начале лета они отлично действовали на трансферном рынке. Думаю, теперь удачей для манкунианцев станет хотя бы третье место.



Ситуация с вратарями превратилась в фарс, при этом у «МЮ» есть всего два форварда — Уэйн Руни и дорогостоящий Мартиаль», — заявил Сэведж.