Гершкович: «Новость о решении отменить налог на иностранных тренеров воспринял с недоумением»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал решение РФС об отмене налога на иностранных тренеров.

«Новость о решении исполкома РФС отменить налог на иностранных тренеров воспринял с тревогой и недоумением. Непонятно, чем руководствовались члены исполкома, когда голосовали за его отмену. Только ли желанием нового президента РФС Виталия Мутко или у них были более веские аргументы?

Как объяснить тот факт, что глава государства Владимир Путин ратует за еще большее ужесточение лимита на легионеров для спортсменов, но эта ограничительная мера отменяется в отношении тренеров?

Более того, не поддается логике и еще один факт: в 2013 году вводил налог единогласным решением все тот же исполком РФС. Причем то решение было взвешенным и согласованным со всеми участниками футбольного процесса: лигами, клубами, регионами и т.п.

Время показало, что введенные меры помогли многим российским тренерам раскрыться, российский клубный футбол очистился от посредственных иностранных специалистов. Посудите сами: сейчас в 16 клубах РФПЛ трудится всего два иностранца, тогда как два года назад их было семь. В ФНЛ таковых вообще не осталось.

Повторял и повторяю, никто не против зарубежных специалистов, но они должны быть на голову сильнее российских тренеров. В противном случае зачем они нам нужны?

Отмена лимита может отбросить все те успехи и достижения, которые были достигнуты за последние годы российскими специалистами», – сказал Гершкович.