«Арсенал» отказался платить 50 миллионов за Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани мог в это трансферное окно перейти в «Арсенал», однако лондонский клуб не сумел договориться с французами по сумме трансфера. Парижский клуб хотел получить за форварда 50 миллионов фунтов, но главный тренер «канониров» Арсен Венгер решил не приобретать игрока за такую сумму.

Сообщается, что такое решение было принято Венгером в силу того, что впоследствии продать 28-летнего футболиста за сопоставимую сумму было бы проблематично.