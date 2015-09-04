Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» отказался платить 50 миллионов за Кавани

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани мог в это трансферное окно перейти в «Арсенал», однако лондонский клуб не сумел договориться с французами по сумме трансфера. Парижский клуб хотел получить за форварда 50 миллионов фунтов, но главный тренер «канониров» Арсен Венгер решил не приобретать игрока за такую сумму.

    Сообщается, что такое решение было принято Венгером в силу того, что впоследствии продать 28-летнего футболиста за сопоставимую сумму было бы проблематично.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      vest01 4 сентября 2015, 18:32

      КАВАНИ ХОРОШИЙ ФУТБОЛИСТ,НУ В АРСЕНАЛЕ МОЖЕТ НЕЗАИГРАТЬ ИЗ ЗА ВЕНГЕРСКОГО ФУТБОЛА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 4 сентября 2015, 15:43

      Ха! Хотели самого Венгера на 50 лямов развести... :)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11