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    Азар: «Я никогда не стану Месси или Роналду»

    Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о своей манере игры:

    «Я часто спрашиваю себя, что мне необходимо сделать, чтобы забивать по 50-60 голов за сезон, как Месси или Криштиану Роналду. Конечно, я стараюсь, но я не прирожденный форвард. У меня нет «инстинкта убийцы». Мне всегда кажется, что если я забил гол, особенно если счет комфортный, то этого достаточно», – сказал бельгиец.

    В прошлом сезоне Азар забил 19 мячей во всех соревнованиях.

    Источник: Goal.com

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    02.09.2015 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Оззи 2 сентября 2015, 22:42

      Да ладно Азар,ты сто процентов не хуже!!!А по полезности даже лучше!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 сентября 2015, 20:10

      Не кокетничай... Ты их переплюнешь ещё! )))

      -2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 сентября 2015, 19:00

      Для начала надо переехать в Лалигу

      2
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