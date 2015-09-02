Азар: «Я никогда не стану Месси или Роналду»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о своей манере игры:

«Я часто спрашиваю себя, что мне необходимо сделать, чтобы забивать по 50-60 голов за сезон, как Месси или Криштиану Роналду. Конечно, я стараюсь, но я не прирожденный форвард. У меня нет «инстинкта убийцы». Мне всегда кажется, что если я забил гол, особенно если счет комфортный, то этого достаточно», – сказал бельгиец.

В прошлом сезоне Азар забил 19 мячей во всех соревнованиях.