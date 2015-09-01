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    «Вест Бромвич» сегодня отклонил два предложения по Бераино

    «Вест Бромвич» сообщает, что сегодня отклонил третье и четвертое по счету предложения от «Тоттенхэма» касательно продажи нападающего Саидо Бераино.

    «Ранее мы отклонили два предложения "Тоттенхэма". Третье и четвертое предложения, сделанные сегодня, постигла та же участь. Саидо — ключевой игрок, мы не намерены продавать его по дешевке», - говорится в заявлении клуба.

    В минувшем сезоне АПЛ Бераино сыграл 38 матчей, в 32-х из которых он выходил в основном составе. В этих играх он отличился 14-ю голами.

    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    01.09.2015 21:13
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