«Вест Бромвич» сегодня отклонил два предложения по Бераино

«Вест Бромвич» сообщает, что сегодня отклонил третье и четвертое по счету предложения от «Тоттенхэма» касательно продажи нападающего Саидо Бераино.

«Ранее мы отклонили два предложения "Тоттенхэма". Третье и четвертое предложения, сделанные сегодня, постигла та же участь. Саидо — ключевой игрок, мы не намерены продавать его по дешевке», - говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне АПЛ Бераино сыграл 38 матчей, в 32-х из которых он выходил в основном составе. В этих играх он отличился 14-ю голами.