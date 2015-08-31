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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монако»

    Центральный матч тура во Франции завершился победой «ПСЖ» над «Монако» со счетом 0:3.

    В первом тайме команды забить не сумели, и тем более неожиданным стал конечный результат встречи. Начало разгрому положил на 57-ой минуте Эдинсон Кавани, и он же спустя четверть часа удвоил преимущество парижан. Точку в матче поставил Лавесси на 83-ей минуте. 0:3 – уверенная победа «ПСЖ».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

    Монако (Монако) – ПСЖ (Париж) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кавани, 57; 0:2 – Кавани, 73; 0:3 – Лавесии, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.08.2015 00:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      pfk_c_s_k_a 4 сентября 2015, 15:05

      впервые псж так хорошо стартовал

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 31 августа 2015, 11:35

      ну честно сказать не удивительно что ПСЖ выйграл )))

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