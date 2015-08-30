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    «Манчестер Юнайтед» готов продать Де Хеа

    "Манчестер Юнайтед" готов продать своего голкипера Давида Де Хеа. Для этого "Реал" должен направить официальное предложение о трансфере, которое до сих пор не поступило в английский клуб.

    Несмотря на ранее появившуюся информаци о том, что "Юнайтед" согласится на переход, если получит от сделки 35 миллионов фунтов, руководство клуба готово рассмотреть предложение с меньшей суммой. У "Реала" есть время до завтрашнего вечера, когда закроется трансферное окно в Испании.

    Отметим, Де Хеа не попал в заявку "МЮ" на матч против "Суонси".

    Источник: Telegraph.co.uk

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    30.08.2015 17:55
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6

      Евгений_Пуличев 30 августа 2015, 20:49

      Надоела эта сага с Де Хеа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Calvin_ALANIA 30 августа 2015, 20:21

      Без него Мю вообще ослабеет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 30 августа 2015, 19:17

      чем им игрок принцеп. конкурента

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Old_mole 30 августа 2015, 19:16

      Навас вчера взял пенку - теперь ДХ не нужен Реалу! )))

      0
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