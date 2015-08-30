«Манчестер Юнайтед» готов продать Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" готов продать своего голкипера Давида Де Хеа. Для этого "Реал" должен направить официальное предложение о трансфере, которое до сих пор не поступило в английский клуб.

Несмотря на ранее появившуюся информаци о том, что "Юнайтед" согласится на переход, если получит от сделки 35 миллионов фунтов, руководство клуба готово рассмотреть предложение с меньшей суммой. У "Реала" есть время до завтрашнего вечера, когда закроется трансферное окно в Испании.

Отметим, Де Хеа не попал в заявку "МЮ" на матч против "Суонси".