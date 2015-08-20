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    Вчера в центре Львова были избиты фанаты «Легии»

    Вчера около 20:50 в центре Львова были побиты фанаты польской «Легии», следовавшие в Киев на матч Лиги Европы между «Легией» и «Зарей». Портал Zaxid.net cообщает, что польские ультрас плохо отзывались о Львове и его жителях.

    Напомним, что подобный инцидент был вчера и в Киеве также произошла драка между ультрас «Динамо» и «Легии».

    22 октября 2014 года во время встречи Лиги Европы между харьковским «Металлистом» и варшавскою «Легией» в Киеве польские болельщики вывесили на стадионе «Динамо» провокационный банер, суть которого сводилась к тому , что Львов является польским городом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 10:31
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    Комментарии (10)
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    satybaldyev_sergey
    1440056373
    несомненно это плохо для Украины
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    sergey_andreich
    1440061033
    В этом путин виноват, несомненно
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    podonok
    1440061200
    чупы
    Ответить
    джон базелон
    1440063514
    А как в армию идти,так по подвалам,а как толпой нападать,все герои!Мирных граждан уничтожать,но при этом,виноватыми себя не считают,Россия во всем виновата,тьфу на Вас!
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    SekatoR
    1440065948
    Как так, заподенцы же братья с ляхами
    Ответить
    KubanUltras
    1440068472
    там как бы было 60 на 60 лиц , 40 сек победа Легии а не хохлов
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    Igreks
    1440070389
    по делом пшекам неадекватным
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    Igreks
    1440070420
    не умеешь вести себя как человек - не выходи из сарая
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    body
    1440080410
    много раз бывал в Польше.... относятся к нам не очень дружелюбно... на таможне неважно, короче .....
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    ologreds
    1694997358
    numo439620
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