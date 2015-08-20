Вчера в центре Львова были избиты фанаты «Легии»

Вчера около 20:50 в центре Львова были побиты фанаты польской «Легии», следовавшие в Киев на матч Лиги Европы между «Легией» и «Зарей». Портал Zaxid.net cообщает, что польские ультрас плохо отзывались о Львове и его жителях.

Напомним, что подобный инцидент был вчера и в Киеве также произошла драка между ультрас «Динамо» и «Легии».

22 октября 2014 года во время встречи Лиги Европы между харьковским «Металлистом» и варшавскою «Легией» в Киеве польские болельщики вывесили на стадионе «Динамо» провокационный банер, суть которого сводилась к тому , что Львов является польским городом.