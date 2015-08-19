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    Терри может оказаться в «Фенербахче»

    Тренер «Челси» Жозе Моуринью готов расстаться с защитником Джоном Терри после неудачного старта сезона. Предложение по футболисту уготовит «Фенербахче».

    Сообщается, что Моуринью готов пойти на крайние меры, чтобы встряхнуть команду после поражения в матче за Суперкубок Англии, ничьи со «Суонси» и разгрома в матче с «Манчестер Сити».

    Кроме того, нынешний договор Терри с лондонским клубом истекает уже следующим летом. Это значит, что уже через четыре месяца футболист сможет вступать в переговоры с другими клубами, а после завершения сезона может покинуть «Челси» бесплатно.

    В качестве возможной замены Терри рассматривается защитник «Эвертона» Джон Стоунс. Правда, руководство ливерпульского клуба пока отклоняет все предложения по футболисту.

    Источник: iSport.ua

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    19.08.2015 22:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 21 августа 2015, 18:28

      старичок нам не нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Abuov_87 20 августа 2015, 07:12

      вот тебе на((

      0
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      Рейтинг: -6

      artturchik 20 августа 2015, 00:30

      такой информации нет, сказочники

      0
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      Рейтинг: +16

      suhow6 19 августа 2015, 22:37

      жаль будет если уйдет

      0
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