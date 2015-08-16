Лига 1. «Газелек» не создал проблем «ПСЖ»

Главный фаворит французского чемпионата в воскресном матче не заметил сопротивления со стороны новичка дивизиона «Газелека». Хозяева обеспечили себе победу за счет голов Блеза Матюиди и Тиаго Силвы. На данный момент парижане идут без осечек в соревновании. Да, дистанция впереди очень большая, но по составу и уровню мастерства с «ПСЖ» соперничать в лиге некому.

Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

ПСЖ (Париж) - Газелек (Аяччо) - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Матюиди, 11; 2:0 - Силва, 21.

ПСЖ: Трапп, Луис, Силва, Орье, Максвелл, Верратти, Мотта (Стамбули, 76), Матюиди (Лавесси, 70), Моура, Огустен (Пасторе, 69), Кавани.