Пеллегрини: «3:0 — это лишь минимум того, что мы заслужили»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился мыслями после матча второго тура АПЛ против «Челси» (3:0).

«Во втором тайме мы были менее острой командой, чем в первой половине, но после произведенных замен все вернулось на круги своя. Получился счет 3:0, но это только минимум, что мы заслужили. Я горд подопечными. Несмотря на всю критику, мы остаемся самой забивной командой. Ту игру, которая показывается нами, заслужили болельщики», - сказал чилиец.