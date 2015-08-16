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    Пеллегрини: «3:0 — это лишь минимум того, что мы заслужили»

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился мыслями после матча второго тура АПЛ против «Челси» (3:0).

    «Во втором тайме мы были менее острой командой, чем в первой половине, но после произведенных замен все вернулось на круги своя. Получился счет 3:0, но это только минимум, что мы заслужили. Я горд подопечными. Несмотря на всю критику, мы остаемся самой забивной командой. Ту игру, которая показывается нами, заслужили болельщики», - сказал чилиец.

    Источник: BBC

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    16.08.2015 21:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 17 августа 2015, 00:38

      Сити красавцы,размазали днише

      0
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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 16 августа 2015, 23:18

      Старт чемпиона

      0
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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 16 августа 2015, 22:24

      очень сильно Сити сегодня играл

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