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    Пулис: «У Рондона есть все, что требуется от нападающего»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис рассказал о своих впечатлениях от новичка команды Саломона Рондона после его дебютного матча с «Уотфордом».

    «Он отличный игрок, который подходит нашей команде. У него есть все, что требуется от нападающего, и он выкладывается на полную. У него отличная статистика, он будет забивать за нас, нам нужно лишь вовремя доставлять ему мяч.

    Нам еще многое нужно сделать, и я думаю, что мы еще поработаем на трансферном рынке. Надеюсь, это поможет увеличить конкуренцию в команде», — заключил Пулис.

    Напомним, что нападающий переехал в Англию из «Зенита» за 12 миллионов фунтов.

    Источник: Goal.com

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    16.08.2015 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 17 августа 2015, 21:58

      Удачи индейцу!

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