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    Леманн: «Чех поможет «Арсеналу» стать чемпионом»

    Экс-вратарь "Арсенала" Йенс Леманн выразил мнение, что Петр Чех принесет пользу "канонирам". Именно Леманн защищал ворота лондонцев в сезоне-2003/04, последнем, когда клуб смог завоевать чемпионский титул.

    "Я думал, что Чех с самого начала будет демонстрировать фантастическую игр. Думаю, ему нужно привыкнуть к новому клубу, особенно если переходишь из команды-конкурента. Чех - тот вратарь, который поможет "Арсеналу" стать чемпионом Англии", - сказал Леманн.

    Источник: Goal.com

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    14.08.2015 07:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 14 августа 2015, 08:22

      Надеюсь. Главное чтобы из поражения Вест Хэму сделали правильные выводы.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 14 августа 2015, 08:13

      да, он привыкнет и стианет тащить, ну а на выходах он особо то и никогда суперски не играл, средне, особенно после травмы головы.

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