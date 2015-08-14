Леманн: «Чех поможет «Арсеналу» стать чемпионом»

Экс-вратарь "Арсенала" Йенс Леманн выразил мнение, что Петр Чех принесет пользу "канонирам". Именно Леманн защищал ворота лондонцев в сезоне-2003/04, последнем, когда клуб смог завоевать чемпионский титул.

"Я думал, что Чех с самого начала будет демонстрировать фантастическую игр. Думаю, ему нужно привыкнуть к новому клубу, особенно если переходишь из команды-конкурента. Чех - тот вратарь, который поможет "Арсеналу" стать чемпионом Англии", - сказал Леманн.