Гайтан может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Валенсии»

Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан может покинуть португальский клуб этим летом.

Сообщается, что у руководства «Бенфики» уже есть предложение от «Манчестер Юнайтед» в размере 30 миллионов евро, которое является приоритетным.

Если же этот трансфер сорвется, то в качестве запасного варианта рассматривается «Валенсия». Однако этот переход возможен лишь в случае улучшения финансовых условий, поскольку футболист не видит смысла просто так переходить в идентичный по силе клуб.