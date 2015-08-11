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    Гайтан может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Валенсии»

    Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан может покинуть португальский клуб этим летом.

    Сообщается, что у руководства «Бенфики» уже есть предложение от «Манчестер Юнайтед» в размере 30 миллионов евро, которое является приоритетным.

    Если же этот трансфер сорвется, то в качестве запасного варианта рассматривается «Валенсия». Однако этот переход возможен лишь в случае улучшения финансовых условий, поскольку футболист не видит смысла просто так переходить в идентичный по силе клуб.

    Источник: A Bola

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    11.08.2015 19:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 11 августа 2015, 20:57

      ИДЕНТИЧНЫЙ??????????????
      ДА МЮ СЛАБЕЕ СЧАС НЕ ТОКА ВАЛЕНСИИ,НО И БЕНФИКИ....ВАН ГАЛ СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО-ЕЩЕ ДОВЕДЕТ ЕГО К ЗИМЕ ДО КОНЦА И ВСЕ.
      а так то ГАЙТАН не стоит и 10-12

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 11 августа 2015, 20:19

      Валенсия сейчас не слабее МЮ.

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      Рейтинг: +19

      maddaymann 11 августа 2015, 20:08

      "Идентичный по силе клуб" =)

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > maddaymann 11 августа 2015, 20:19

      Валенсия сейчас не слабее МЮ.

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