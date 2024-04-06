Феликс назвал клуб, где хочет начать следующий сезон

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс поделился предпочтениями насчет будущего. Игрок хочет остаться в Каталонии.

Португалец арендован у «Атлетико» до лета.

«Я был бы рад остаться и продолжить карьеру в «Барсе», но это зависит не от меня.

Посмотрим, что произойдет в следующем году, я бы хотел играть на «Камп Ноу». Посмотрим, что нужно, чтобы остаться в «Барсе», – сказал игрок.