Феликс назвал клуб, где хочет начать следующий сезон

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс поделился предпочтениями насчет будущего. Игрок хочет остаться в Каталонии.
- Португалец арендован у «Атлетико» до лета.
«Я был бы рад остаться и продолжить карьеру в «Барсе», но это зависит не от меня.
Посмотрим, что произойдет в следующем году, я бы хотел играть на «Камп Ноу». Посмотрим, что нужно, чтобы остаться в «Барсе», – сказал игрок.
- У Феликса контракт с «Атлетико» до 2029 года.
- В сезоне Примеры игрок провел 23 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.