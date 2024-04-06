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    Феликс назвал клуб, где хочет начать следующий сезон

    Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс поделился предпочтениями насчет будущего. Игрок хочет остаться в Каталонии.

    «Я был бы рад остаться и продолжить карьеру в «Барсе», но это зависит не от меня.

    Посмотрим, что произойдет в следующем году, я бы хотел играть на «Камп Ноу». Посмотрим, что нужно, чтобы остаться в «Барсе», – сказал игрок.

    • У Феликса контракт с «Атлетико» до 2029 года.
    • В сезоне Примеры игрок провел 23 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    06.04.2024 17:12
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1712477771
    Хорошее желание, только забивать при этом придется больше.
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