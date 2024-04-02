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    • Овчинников – о разговоре с президентом «Порту»: «Только русские дураки так гробят здоровье»

    Овчинников – о разговоре с президентом «Порту»: «Только русские дураки так гробят здоровье»

    Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников вспомнил о своем уходе из «Порту» в 2002 году.

    – Почему решили уехать из Португалии?

    – Я не собирался уезжать. У меня был контракт с «Порту» на три года. Мы играли в Лиге чемпионов, но я достаточно серьезно травмировался – приводящая мышца.

    Остальные вратари молодые, из опытных только я один. Сказал: «Колите обезболивающее, буду играть». И мы вышли из группы, я отыграл пять из шести матчей.

    Но настал момент, когда я уже не мог даже тренироваться. Тогда президент «Порту» подарил мне золотые часы и сказал, что только русские дураки так гробят свое здоровье.

    – А в России-то как оказались.

    – Под Новый год позвонил Юрий Павлович: «Серег, Нигматуллин у нас в Италию собрался!». Говорю: «Ну, я рад за него. Мне-то чего»? А Семин предложил к ним перейти. Договорились на аренду, потому что у меня был контракт с «Порту».

    Да, честно признаюсь, и мне домой хотелось ужасно. Я согласился, а президент «Порту» отпустил. Аренда закончилась, «Локомотив» решил меня выкупить, но в «Порту» из уважения к тем подвигам, которые я сам себе напридумывал, отдали меня бесплатно.

    – Общались потом с президентом «Порту»?

    – С киевским «Динамо» туда приехали, а президент бежал ко мне через все поле: «Сережа, Сережа, привет»! Не знаю почему, но он мне подарил собаку, золотые часы…

    Когда-то приглашал меня на обед к себе домой. Пообедали, он встает, снимает со стены огромную серебряную тарелку «Порту»: «Ну, вот это на, возьми». А она неподъемная (смеется). Очень теплое отношение у него ко мне было.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    02.04.2024 19:19
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    Комментарии (1)
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    миша-мишин-google
    1712112545
    Даже имя президента не указывает, неблагодарный
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