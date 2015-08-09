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    Видеотрансляция матча «Сток Сити» - «Ливерпуль» - на «Бомбардире»

    Вот уже неизвестно какой по счету сезон «Ливерпуль» начинает в надеждах вернуть себе было величие, стать и успех. Но вот все никак не получается. В первом туре нового чемпионата стартовать «красным» придется явно не с фаворитом — с «гончарами». Обычно середняки АПЛ в летнее трансферное окно ведут себя довольно-таки активно, делая интересные приобретения, которые пусть и не всегда оправдывают себя. Про «Сток Сити» разлива 2015-го года этого не скажешь. Но мальчиками для битья они не будут точно - «Ливерпуль» уже не торт, что называется. Одним словом, будем смотреть матч с целью понять, есть ли смысл чего-то ожидать от Брендана Роджерса и Ко в новом году.

    «Бомбардир» предложит Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 18:00
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