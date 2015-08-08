Будущее Манданда в «Марселе» пока под вопросом

Голкипер Стив Манданда, который уже на протяжении многих лет защищает ворота «Марселя», не знает, останется ли в клубе.

Следующим летом истекает действующий контракт футболиста, а переговоры о продлении пока не начинались.

«Все может произойти, но сейчас я все силы отдаю «Марселю». Мы с клубом не обсуждали возможность подписания нового договора. Будем ли обсуждать? Это нужно спрашивать не у меня», - сказал Манданда.

За «Марсель» Стив Манданда выступает с 2007 года. Кроме того, голкипер сыграл 20 матчей за сборную Франции.