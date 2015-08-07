Анри поведал, кто станет игроком года в АПЛ

Именитый в прошлом нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился прогнозом, кто станет лучшим футболистом нового сезона АПЛ.

«Думаю, игроком года станет Алексис Санчес. Я говорю это, потому что он уже провел отличный сезон. Если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ, Алексису нужно провести такой же сезон. Думаю, он способен на это», - заявил француз.