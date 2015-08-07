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    Анри поведал, кто станет игроком года в АПЛ

    Именитый в прошлом нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился прогнозом, кто станет лучшим футболистом нового сезона АПЛ.

    «Думаю, игроком года станет Алексис Санчес. Я говорю это, потому что он уже провел отличный сезон. Если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ, Алексису нужно провести такой же сезон. Думаю, он способен на это», - заявил француз.

    Источник: Sports.ru

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    07.08.2015 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 7 августа 2015, 15:48

      А я верю в Арсенал, верю уже который год! И есть у меня ощущения на уровне "шестого чувства", что в этом году все получится у Алексиса и команды в целом. Арсенал - украшение АПЛ!

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