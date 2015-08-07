«Манчестер Сити» пригласил Година, но тот отказал

Годин - красавчик!!!Нечего ему в сити делать!!!Атлетико итак сильнее ))) !!!
Английский «Манчестер Сити» сделал предложение о покупке центрального защитника мадридского «Атлетико» Диего Година. «Горожане» предлагали за трансфер 40 миллионов евро, а самому уругвайцу готовы были платить пять миллионов евро в год. Покидать «матрасников» отказался сам игрок, который доволен своим статусом основного игрока и чувствует себя в Мадриде прекрасно.
В ближайшее время Годин подпишет с «Атлетико» новый контракт.