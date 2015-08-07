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    «Манчестер Сити» пригласил Година, но тот отказал

    Английский «Манчестер Сити» сделал предложение о покупке центрального защитника мадридского «Атлетико» Диего Година. «Горожане» предлагали за трансфер 40 миллионов евро, а самому уругвайцу готовы были платить пять миллионов евро в год. Покидать «матрасников» отказался сам игрок, который доволен своим статусом основного игрока и чувствует себя в Мадриде прекрасно.

    В ближайшее время Годин подпишет с «Атлетико» новый контракт.

    Источник: AS

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    07.08.2015 07:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 7 августа 2015, 09:13

      Годин - красавчик!!!Нечего ему в сити делать!!!Атлетико итак сильнее ))) !!!

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